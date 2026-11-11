Şanlıurfa'da ısınmak için yakılan ateş 3 kişiyi karbonmonoksitten hastanelik etti

Şanlıurfa'da ısınmak için yakılan ateş 3 kişiyi karbonmonoksitten hastanelik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ısınmak için kovada yakılan ateşin odaya bırakılması sonucu 3 kişi karbonmonoksitten zehirlenerek fenalaştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kovada yakılan ateşten sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kendirci Mahallesi'nde ısınmak amacıyla kovada yakılan ateşin odaya bırakılması sonucu, evde bulunan Ö.S, E.S. ve M.S. fenalaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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