Şanlıurfa\'da itfaiye 17 istasyona çıkarıldı, Karaköprü ve ŞUAK binaları açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karaköprü İtfaiye İstasyonu ile Şanlıurfa Arama ve Kurtarma (ŞUAK) hizmet binaları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen açılış programlarına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Gülpınar, kent genelinde acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla itfaiye teşkilatının fiziki alt yapısının güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

İtfaiye teşkilatının 17 istasyona çıkarıldığını ifade eden Gülpınar, "İtfaiye, belediyecilik hizmetleri içerisinde en hazır olunması gereken alanlardan biridir. İtfaiyeci, bir olayla ne şekilde karşılaşacağını önceden bilemez. Karaköprü sürekli gelişen ve kalabalıklaşan bir ilçemizdir. Bizler de şehrin bugününü değil, yarınını düşünerek hareket etmek zorundayız." şeklinde konuştu.