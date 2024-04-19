Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33) toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kubat'ın cesedi ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

19.04.2024 12:09
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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