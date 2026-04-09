Şanlıurfa'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı
Şanlıurfa'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa\'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı
09.04.2026 20:20
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, soruşturma açıldı.

ŞANLIURFA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 ANF 033 plakalı otomobil ile 63 B 7704 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, refüjde bulunan yönlendirme tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:43:44.
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
