Şanlıurfa\'da Kaza: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet S. idaresindeki 26 PT 499 plakalı otomobil, Karakoyunlu Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
