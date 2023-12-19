Şanlıurfa\'da kaza: Sürücüler yaralandı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 33 AJP 917 plakalı otomobil ile 27 NP 284 plakalı otomobil çarpıştı. Yolda sürüklenen 27 NP 284 plakalı otomobil yan yatarak devrildi. 112 ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.