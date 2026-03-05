Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri her ay bir kırsal okulu yeniliyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde lise öğrencileri, başlattıkları "Her Ay Bir Köy Okulu" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulların elektrik ve mobilya ihtiyaçlarını gidererek hem mesleki deneyim kazanıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle her ay bir kırsal mahallede bulunan okula gidiyor.

Elektrik ve mobilya atölyelerinde edindikleri bilgi ve becerileri sahaya taşıyan öğrenciler, yıpranan sıra ve masaları onarıyor, elektrik tesisatındaki arızaları gideriyor.

Okullardaki eksiklikleri yerinde tespit eden öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde elektrik hatlarını kontrol ediyor, priz ve aydınlatma sistemlerindeki sorunları çözüyor. Kullanılamaz hale gelen sıralar ise zımparalanıp verniklenerek yeniden öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Öğrenciler ayrıca eski kablo makaralarından oturak yaparak hem atık ve geri dönüştürülebilir malzemeleri değerlendiriyor hem de yeni sosyal alanlar oluşturuyor.

Amaç öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını pekiştirmek

Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kamber Elmas, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" ile Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi'ni (BİGEP) birleştirerek söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl başlattıkları proje kapsamında 6 kırsal mahalleye ulaştıklarını belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Buradaki temel amacımız geri dönüşümü ön plana çıkararak tüketimi geri planda tutmak, eskinin dönüştürülerek yeniden hizmete sunulduğu bir sistemi hayata geçirmekti. Bunu temel almamızın nedeni, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularını pekiştirmek ve teoride öğrendiklerini sahada uygulamalarını sağlamaktı. Bu süreçte öğrencilerimizin özgüveni arttı. Projenin birçok olumlu geri dönüşünü aldık, bu da bizi mutlu etti."

Elmas, gönüllülük esasına dayalı yürütülen projeye okuldaki tüm öğrencilerin katkı sağladığını ve bu sayede özgüvenlerinin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Ramazan Avcı da projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Okulda öğrendiklerimizi burada uygulamalı olarak yapıyoruz. Hem bizim için tecrübe oluyor hem de diğer çocukları sevindiriyoruz. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

Metin Baran Sönmez ise okulun yürüttüğü projede yer almanın kendisine büyük bir özgüven ve merhamet duygusu kazandırdığını ifade ederek, "Bu köy okullarına yardım etmek ve çocukları mutlu görmek bana çok iyi bir his veriyor. Burada elektrik sorunlarını çözüyor, malzeme tadilatları yapıyoruz. Öğrendiklerimizi uygulayabilmek özgüvenimizi artırıyor ve yardım etme duygumuzu güçlendiriyor." diye konuştu.