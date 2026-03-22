Şanlıurfa\'da Nevruz Kutlamaları

Şanlıurfa'da nevruz etkinliği düzenlendi.

Nevruz etkinliğinin yapılacağı Abide Toplanma Merkezi yanındaki alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Katılımcılar, polis noktasındaki üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Şanlıurfa'nın bereketin, inancın, barışın ve demokrasinin boy verdiği merkez olduğunu ifade etti.

Sancar, kutlamalara katılanlara teşekkür etti.

Katılımcılar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.