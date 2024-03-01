Şanlıurfa\'da Okul Müdürü, Boğazına Yabancı Cisim Kaçan Öğrenciyi Kurtardı

Şanlıurfa'da bir okulun müdürü, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Haliliye Necat Kuveyt Türk Kardeşlik İlkokulu'nda, soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğrenciler, öğretmenlerinden yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Müdürün öğrenciye müdahalesini okulun güvenlik kamerası kaydetti.
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