Şanlıurfa'da otobüs şoförü kalbi duran yolcuya kalp masajıyla müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da kent içi otobüs seferi sırasında fenalaşan ve kalbi duran yolcuya otobüs şoförü, ilk yardım eğitimiyle kalp masajı uyguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, müdahalenin ardından şoförü makamında kabul ederek teşekkür etti; o anlar araç kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü, sefer sırasında kalbi duran yolcuya ilk yardım eğitimi sayesinde müdahale ederek hayat kurtarılmasına katkı sağladı.
Kent içi toplu taşıma otobüsünde görev yapan İbrahim Halil Boycu, seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti.
Otobüsü güvenli bir noktaya park eden Boycu, kalbinin durduğunu belirlediği yolcuya aldığı ilk yardım eğitimi doğrultusunda kalp masajı uyguladı ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Boycu, müdahalesinin ardından yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, makamında kabul ettiği şoför İbrahim Halil Boycu'ya teşekkür etti.
Şoförün fenalaşan yolcuya müdahalesi ve kalp masajı uyguladığı anlar araç kamerasına yansıdı.
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