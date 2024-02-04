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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

04.02.2024 20:09
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Ş'nin kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 06 EV 8202 plakalı otomobil, Güllübağ Mahallesi'nde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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