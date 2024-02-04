 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Burhan P. yönetimindeki bir otomobil ile Mehmet Veysi B'nin idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Kadir P. (13) ve Muaz P. (10) isimli kardeşler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

04.02.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burhan P. yönetimindeki 43 US 780 plakalı otomobil ile Mehmet Veysi B'nin idaresindeki 34 ADC 538 plakalı otomobil kırsal Yaylacık Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada kardeşler Kadir P. (13) ve Muaz P. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Veysi, Karaköprü, Şanlıurfa, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 14:50:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement