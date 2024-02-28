Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.A. yönetimindeki bir otomobil ile M.A. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

28.02.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

H.A. (43) yönetimindeki 34 KK 8522 plakalı otomobil, kırsal Şahinalan-Başgök mahalleri arasında M.A. (20) idaresindeki 34 PU 0171 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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