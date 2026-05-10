Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi - Son Dakika
Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

10.05.2026 00:45
Otomobilden düşen 2 kadın ve Suriye'li genç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkarak su içinde çırpınan 2 kadın ve onları kurtarmak için suya atlayıp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.'yı gören Suriye uyruklu bir genç, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden genç, bu kez suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir kişi suya atlayarak yardım ederken, diğerleri halat yardımıyla Suriyeli genci sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile Suriye uyruklu genç, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kurtarma, Suriye, Güncel, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 00:56:16. #.0.5#
