Şanlıurfa'da otomobil ters yöndeki elektrikli bisikletle çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ters yöndeki elektrikli bisikletle çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yeni Sanayi Kavşağı'nda otomobil, ters yönde ilerleyen elektrikli bisikletle çarpıştı; kazada bisiklet sürücüsü ve otomobildeki 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
O.K. (22) idaresindeki 80 AAK 397 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı'nda ters yönde ilerleyen C.G'nin (31) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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