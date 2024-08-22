Şanlıurfa'da Otomobilin Patlayan Lastiğine TIR Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobilin Patlayan Lastiğine TIR Çarptı: 3 Ölü

Şanlıurfa\'da Otomobilin Patlayan Lastiğine TIR Çarptı: 3 Ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR çarpan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan TIR şoförü gözaltına alındı.

22.08.2024 13:07
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR çarpan Serhat Çakar (26), Halil Ayhan Sunan (35) ve Ferhat Bingöl (40) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Birecik- Şanlıurfa kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Ferhat Bingöl'ün kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobilin lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yanındaki Serhat Çakar ve Halil Ayhan Sunan ile birlikte lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada Abdulcebar Uysal'ın (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı TIR, 3 kişiye çarpıp kaçtı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat Bingöl ve Halil Ayhan Sunan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serhat Çakar ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından kaçan TIR şoförü Abdulcebar Uysal ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobilin Patlayan Lastiğine TIR Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobilin Patlayan Lastiğine TIR Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika
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