Şanlıurfa\'da PKK/YPG üyesi ve yardımcısı yakalandı

ŞANLIURFA'da, sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/ YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Ayn-El Arap kentinden; silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen teröristin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu sansasyonel eylem yapmaya gelen teröristin saklandığı adres belirlendi. Özel harekat polislerinin destek verdiği ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3 katına operasyon düzenledi. Operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.