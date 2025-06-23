Şanlıurfa\'da Polisiye Konser

Şanlıurfa'da yetenekli polisler, konser verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mesleki disiplinin yanı sıra sanatsal yetenekleriyle de öne çıkan personelden oluşan "Çevik Ses Müzik Korosu" Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda sahne aldı.

Kahramanlık ve birlik türküleri seslendiren koro, dinleyicileri zaman zaman duygulandırdı.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, konserin ardından emeği geçen personele teşekkür ederek, isteyerek yapılan işin yalnızca görevde değil sahnede de büyük bir fark oluşturduğunu dile getirdi.