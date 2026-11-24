Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında öğretmenlerin bir milletin geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu vurguladı.

Eğitimcilerin çocukları bilgi, sevgi, milli ve manevi değerlerle yetiştirdiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın gelişmesi ve kalkınmasında öğretmenlerimiz önemli bir sorumluluk üstleniyor. Eğitim faaliyetlerimiz öğretmenlerin özverisi ve gayretiyle başarıya ulaşabilir. Öğretmenler, bir çocuğun hayatında önemli izler bırakır. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve şükranla anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da mesajında öğretmenlerin toplumun en kıymetli rehberi olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin geleceğinin öğretmenlerin emeğiyle şekillendiğini anlatan Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her bir evladımızın iyi bir eğitim alması, potansiyelini gerçekleştirmesi ve geleceğe umutla hazırlanması için öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluğun farkındayız. Şanlıurfa'nın güçlü yarınlarını, eğitimle yetişen donanımlı nesillerin inşa edeceğine inanıyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki öğretmenin bir öğrencisinin hayatında yaktığı ışık, yıllar geçse de sönmez. O ışık, bazen bir bilim insanının keşfinde, bazen bir sanatçının eserinde, bazen de ülkesine ve insanlığa faydalı bir insanın vicdanında yaşamaya devam eder."

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da birer kutlama mesajı yayımladı.