Şanlıurfa'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Şanlıurfa\'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

Şanlıurfa, inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, ramazanın özüne uygun geçirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Balıklıgöl ve Sabır Mekanı gibi önemli mekanlar her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, depremler sonucu hasar gören camilerin onarımı da devam ediyor. Şanlıurfa İl Müftülüğü, camilerde ramazanın özüne uygun şekilde geçirilmesi için çalışmalarını tamamladı ve teravih namazı için Enderun usulü geleneği sürdüreceklerini duyurdu.

08.03.2024 10:07
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İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, 11 ayın sultanı ramazanın özüne uygun geçirilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, kültürel değerlerinin yanı sıra inanç turizminde ön plana çıkıyor.

Kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan Balıklıgöl ve Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı" her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Hasar gören camilerde onarım sürüyor

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde de kentteki 2 bin 144 camiden 1'i yıkıldı, 48'i ağır, 131'i de orta derecede hasar aldı.

Hizmetleri etkileyecek şekilde hasar alan 180 camiden 54'ü tadilatın ardından ibadete açıldı, 126 camide ise bakım, onarım ve restorasyon işlemleri devam ediyor.

İl Müftülüğü, kentte ramazanın özüne uygun şekilde geçirilmesi için camilerde yürütülen çalışmaları tamamladı.

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan, AA muhabirine, geçen yıl deprem ve sel felaketi nedediyle bazı camilerin kapandığını söyledi.

Hafif hasarlı olan camilerin tamirat ve tadilatını yaparak hızlıca ibadete açtıklarını belirten Aslan, "Bazılarının çalışması devam etmekte. Özellikle ramazanda cemaatimizin manevi duygusallığı yoğunlaştığından dolayı camilerimize önem vermekteyiz. Özellikle cemaatin yoğun olarak camilerimize rağbet görmesinden dolayı ramazan ayı öncesi bizler cami cemaatimizi camilerde iyi karşılamak adına temizlik faaliyetimiz var. Bunu da hem İl Müftülüğü hem de ilçe müftülükleri ve belediyelerimizle beraber bu temizlik faaliyetini yürütmekteyiz." diye konuştu.

Enderun usulü teravih geleneğini sürdürülecek

Teravih namazını yaklaşık 2 bin camide eda edeceklerini dile getiren Aslan, cemaati Kur'an-ı Kerim ile buluşturmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Kentte Enderun usulü teravih geleneğini sürdüreceklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Birkaç yıldır Şanlıurfa'da özellikle bazı hocalarımızın, bazı belediyelerimizin destekleriyle Osmanlı döneminden kalan bir Enderun usulü teravih geleneği söz konusu. Bizler burada da bu geleneği yaşatma adına bir gayret içerisindeyiz. Özellikle dışarıdan getireceğimiz hocalarla cemaatimize farklı ses, farklı nefeslerin dinlenmesine vesile olacağız. Her hafta cumayı cumartesi gününe bağlayan gece inşallah Mevlana Celaleddin Rumi Camisi'nde bu Enderun usulü teravihimiz icra edilmiş olacaktır. Ramazan ayı geldiğinde özellikle insanların kendi nefislerini terbiye etme adına itikafa girmeleri söz konusu. Bu da insanların rağbet gösterdiği camileri biz göz önünde bulunduruyoruz. Herhangi bir sıkıntıya düşmeyecek şekilde planlamasını yapıyoruz. Bu yıl da planlamasını yaptık. Vatandaşlarımızı ramazanın özellikle son 10 gününde camilerimizde inşallah itikafla ağırlayacağız."

Merkez ve ilçelerde bazı camilerde hatimle teravih geleneğini sürdüreceklerini kaydeden Aslan, "Vatandaşlarımız sıkıntısız bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmek için öncesinden gerekli toplantılar, planlamalar, bütün hazırlıklarımız ona göre yapıldı. inşallah vatandaşlarımızı camilerde ağırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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