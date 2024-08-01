Şanlıurfa\'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler hizmet veriyor.
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