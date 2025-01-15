Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

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ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.