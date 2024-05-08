Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Şenevler Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan iki kişi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancayı da ele geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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