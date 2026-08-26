Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Genç Hayatını Kaybetti
16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, sulama kanalında kayboldu, cesedi çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Esenyayla Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gece dalışı yapan ŞUAK ekiplerinin çalışmasıyla Atay'ın cesedi sudan çıkarıldı.
Atay'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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