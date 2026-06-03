Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi ile suda boğulma olaylarının arttığını belirtti. Valilik tarafından alınan karar kapsamında; sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, taşkın kontrol tesisleri ve benzeri alanlarda suya girilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında, çocuklar için velileri dahil olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Denetimlerin emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sürdürüleceği ifade edildi. Vali Şıldak, vatandaşlara çağrıda bulunarak, hayati risk taşıyan bu yasağa hassasiyetle uyulmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Suya Girme Yasağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?