Şanlıurfa'da Suya Girme Yasağı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Suya Girme Yasağı

Şanlıurfa\'da Suya Girme Yasağı
03.06.2026 15:19
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Şanlıurfa'da artan boğulma vakaları nedeniyle tüm su kaynaklarında suya girilmesi yasaklandı.

ŞANLIURFA'da artan boğulma vakalarının önüne geçmek için kent genelindeki sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler başta olmak üzere tüm su kaynaklarında suya girilmesi yasaklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi ile suda boğulma olaylarının arttığını belirtti. Valilik tarafından alınan karar kapsamında; sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, taşkın kontrol tesisleri ve benzeri alanlarda suya girilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında, çocuklar için velileri dahil olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Denetimlerin emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sürdürüleceği ifade edildi. Vali Şıldak, vatandaşlara çağrıda bulunarak, hayati risk taşıyan bu yasağa hassasiyetle uyulmasını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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