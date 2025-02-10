Şanlıurfa\'da Tamirci, Kamyonun Damperi Altında Kaldı

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ŞANLIURFA'da, arızalı bir kamyonun tamiri sırasında hidroliğin boşalması sonucu damperin altında kalan tamirci Ali Badıllı (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede meydana geldi. İddiaya göre, tamirci ustası Ali Badıllı, arıza yapan kamyonun damperini onarmak için aracın altına girdi. Bu sırada damperin hidroliği aniden boşalarak kapandı ve Badıllı'nın üzerine düştü. Durumu fark eden iş yeri çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, damperin altından çıkarılan Badıllı'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Badıllı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.