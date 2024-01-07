Şanlıurfa\'da tarihi eser operasyonu: 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi

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ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, müşteri gibi davranıp, gittikleri adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, Halil A.?yı, gözaltına aldı. (DHA)