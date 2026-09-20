Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu için 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu için 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

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Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu için 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor
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Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu için GAP Havalimanı'ndaki hazırlıklar son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kente 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini, otel ve misafirhanelerin dolduğunu söyledi.

ŞANLIURFA'da, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'TEKNOFEST Güneydoğu' öncesi GAP Havalimanı'nda hazırlıklar sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yaptığı inceleme, organizasyona 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Etkinliklerin yapılacağı GAP Havalimanı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Gülpınar'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol de eşlik etti.

'ADETA İKİNCİ BİR HAVALİMANI İNŞA EDİLDİ'

Hazırlıkların yoğun olarak sürdüğünü belirten Gülpınar, kamu kurumlarıyla koordineli çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, "İlk günden, karar alındığı andan itibaren bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu. Kamu kurumlarımızla ortaklaşa yürütülen çalışmalarla burada adeta ikinci bir havalimanı inşa edildi" dedi. Altyapı çalışmalarına değinen Gülpınar, su ihtiyacı bulunan bölgeye yaklaşık 7,5 kilometre mesafeden su getirildiğini belirtti. İçme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra havalimanı çevresinde asfalt ve peyzaj düzenlemeleri yapıldığını anlatan Gülpınar, Karayolları ile birlikte yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini, bunun 120 bin metrekarelik bölümünün Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı belirtildi.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yoğun ilgi görmesinin beklendiğini belirten Gülpınar, organizasyon için kente 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesinin öngörüldüğünü söyledi. Gülpınar, şehir merkezi ile GAP Havalimanı arasındaki yaklaşık 35-40 kilometrelik ulaşımın sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı ile koordineli çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kentte konaklama konusunda yoğunluk yaşandığını dile getiren Gülpınar, otellerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin de büyük ölçüde dolduğunu belirterek, "Bu insanları havalimanına ve etkinlik alanlarına taşımak da ayrıca önemli ve zahmetli bir iş. İnşallah bunu hep birlikte, koordineli bir şekilde, başarılı biçimde organize edeceğiz" diye konuştu.

ŞEHİR MERKEZİNDE KONSERLER DÜZENLENECEK

TEKNOFEST kapsamında GAP Havalimanı'nın yanı sıra şehir merkezinde de etkinlikler düzenleneceğini belirten Gülpınar, Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri ünvanına uygun programlar hazırlanacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Müdürlüğü iş birliğinde, trafiğe kapalı alanlarda sokak konserleri düzenleneceğini belirten Gülpınar, T3 Vakfı organizasyonuyla havalimanında da 2 büyük konser gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA
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