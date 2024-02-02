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Şanlıurfa'da temizlik malzemesi yüklü TIR devrildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da temizlik malzemesi yüklü TIR devrildi

Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada, temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.02.2024 15:37
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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü Fuat Demir şıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, öğe saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kırbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Fuat Demir'in kullandığı temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü kabinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı kabinden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da temizlik malzemesi yüklü TIR devrildi
Kaynak: DHA

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