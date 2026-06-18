Şanlıurfa\'da TIR Kazası: Şoför Ağır Yaralandı

ŞANLIURFA'da devrilen TIR'ın şoförü, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan İsmail Demir'in kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilmeyen TIR, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan Demir, ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.