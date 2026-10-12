Şanlıurfa\'da toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor, bazı vatandaşlar maske takıyor

Şanlıurfa'da toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor, bazı vatandaşlar maske takıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan toz taşınımı sürerken görüş mesafesi ve hava kalitesi düşüyor, park halindeki bazı araçlar tozla kaplanıyor, bazı vatandaşlar maske takıyor.
Şanlıurfa'da etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.
Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.
Kaynak: AA
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