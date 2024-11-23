Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

23.11.2024 23:46
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Kabahaydar kavşağında, İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü polis 7 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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