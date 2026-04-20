Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 21 AFL 334 plakalı otomobil ile 07 LRY 94 plakalı hafif ticari araç kırsal Kabahaydar Mahallesi civarında çarpıştı.
Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
