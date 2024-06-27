Şanlıurfa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, saman balyalarının yanması sonucu çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir genç, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Gencin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

27.06.2024 16:59
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yanan saman balyalarına müdahale etmek isterken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kırsal Taşkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle saman balyaları alev aldı. Traktörle yangına müdahale etmek isteyen İ.G. (15), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İ.G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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