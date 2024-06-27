Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yanan saman balyalarına müdahale etmek isterken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kırsal Taşkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle saman balyaları alev aldı. Traktörle yangına müdahale etmek isteyen İ.G. (15), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İ.G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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