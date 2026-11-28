Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile 1710 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda durdurulan araçlarda yapılan aramada, 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile 1710 sentetik ecza hap ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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