Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

ŞANLIURFA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından 3 ayrı araçta yapılan aramalarda, 45 parça halinde toplam 20 kilo 550 gram skunk maddesi bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu madde imal etmek, ticaretini yapmak ve nakletmek' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle yaklaşık 20 bin 550 kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiğini belirtti.