Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
Düzenlenen operasyonda 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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