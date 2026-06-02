Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede Siverek, Aydın, İstanbul ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla 69 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 45'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.