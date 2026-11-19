Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 300 gram sentetik madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu nakledildiği ihbarı üzerine bir aracı fiziki takibe aldı. Araçta yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde bir araçta uyuşturcu nakledildiğine yönelik ihbar üzerine fiziki takip başlatıldı.
Araçta yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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