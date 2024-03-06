Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kapsamlı olarak devam ettiğini belirtti.
Şıldak, açıklamasında şunları kaydetti:
"İl Merkezi, Birecik, Suruç ve Viranşehir ilçelerimizde, emniyetimiz tarafından 20 adrese yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirilmiştir."
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum hızlı tren ihalesinin bu sene yapılacağını ve Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ikinci etap ihalesinin de yapılacağını söyledi. Uraloğlu, hızlı trenin Karadeniz'e indirileceğini ve Sarp'a kadar uzanacağını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a değer katacak bir isim olduğunu vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte mücadele eden herkesin bu sürece katkı ve destek olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti. İmamoğlu ayrıca, Bağcılar'da yapılan hizmetleri anlatarak, İstanbulluların hizmetine sunacakları Ataköy-İkitelli metrosunun yakın bir zamanda açılacağını duyurdu.
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