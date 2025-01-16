Şanlıurfa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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ŞANLIURFA'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan 63 AJA 826 plakalı otomobil, önündeki 34 HOF 334 ve 63 SE 806 plakalı araçlarla zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, Vedat U.'nun kullandığı 63 AJA 826 plakalı otomobil alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)