Şanlıurfa Eyyübiye\'de jandarma, evde 25 metre çukur kazan 2 şüpheliyi yakaladı

Şanlıurfa Eyyübiye'de jandarma, evde 25 metre çukur kazan 2 şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Eyyübiye'de define ve tarihi eser bulmak için evin içinde izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazan 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın evde yaptığı aramada kazı malzemeleri ele geçirildi, şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K'nin define ve tarihi eser bulmak için evin içerisinde izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazdığını belirledi.
Evde yapılan aramada, kazıda kullanılan balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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