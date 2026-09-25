Şanlıurfa Eyyübiye\'de jandarma, evde 25 metre çukur kazan 2 şüpheliyi yakaladı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K'nin define ve tarihi eser bulmak için evin içerisinde izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazdığını belirledi.

Evde yapılan aramada, kazıda kullanılan balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.