Şanlıurfa Eyyübiye'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Eyyübiye'de otomobil şarampole devrildi, sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Koçören Mahallesi yakınlarında otomobil şarampole devrildi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, araç içinde kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Olcay (58) idaresindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Koçören Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, devrilen aracın içinde kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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