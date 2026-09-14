Şanlıurfa Haliliye'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti

Şanlıurfa Haliliye\'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun kavgaya dönüşen tartışmasında 5 kişi silahla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca çok sayıda mermi isabet etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında olay yeri çevresindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca ise çok sayıda mermi isabet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Haliliye'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Haliliye'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti - Son Dakika
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