Şanlıurfa Haliliye'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, okul ve evlere mermi isabet etti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun kavgaya dönüşen tartışmasında 5 kişi silahla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca çok sayıda mermi isabet etti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavga sırasında olay yeri çevresindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca ise çok sayıda mermi isabet etti.
Kaynak: AA
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