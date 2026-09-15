Şanlıurfa Karaköprü'de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir bağ evinden çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Eylül'de Karaköprü ilçesi kırsalında bulunan M.E'ye ait bağ evinden 4 güneş paneli aküsü, 20 sigorta aküsü, 1 kırıcı matkap, 1 hızar ve 1 televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını C.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.