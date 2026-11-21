Şanlıurfa Karaköprü'de üçüncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapımı süren inşaatta çalışan işçi, Atakent Mahallesi'ndeki binanın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan işçi için soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan A.B, binanın üçüncü katından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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