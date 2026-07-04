Şanlıurfa Korosu Kilis'te Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Korosu Kilis'te Dinleyicilerle Buluştu

Şanlıurfa Korosu Kilis\'te Dinleyicilerle Buluştu
04.07.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kilis'te konser verdi; izleyiciler türkülere eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Korosu Kilis'te vatandaşlarla buluştu.

Millet Bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konserde, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği sıra gecesi ses sanatçıları Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendi.

İzleyiciler, türkülere alkışla eşlik etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Şanlıurfa, Etkinlik, Güncel, Kültür, Kilis, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Korosu Kilis'te Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
Yıllar sonra açıkladı Survivor’da para almadan yarışan tek ünlüymüş Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş
İstanbul’da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı 238 suç kaydı çıktı İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı

09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 09:43:51. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Korosu Kilis'te Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.