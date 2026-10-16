Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı adliyeye sevk edildi

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Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı adliyeye sevk edildi
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Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit edilirken, 6 araç ve 1 taşınmaza el konuldu, hesaplar ve kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaAntalyaGüncelBankaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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