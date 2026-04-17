Şanlıurfa Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı

Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 16 okuldan 50 öğrenci mücadele etti.

Turnuvada klasik yay minik erkekler kategorisinde İbrahim Halil Özbek, küçük erkeklerde Muhammed Mustafa Akıllı, küçük kızlarda Elif Hevi Baziki birincilik elde etti.

Klasik yay yıldız erkeklerde ise Mehmet Efe Ertörer, yıldız kızlarda Reyyan Çelik, genç erkeklerde Taha Belke ve genç kızlarda Fatime Firdevs Alagöz il birincisi oldu.

Makaralı yay genç erkekler kategorisinde de Muhammed Etgü, genç kızlarda ise Sena Demirel turnuvayı birincilikle tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.