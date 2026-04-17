Şanlıurfa Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı

17.04.2026 09:19
Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği'nde dereceye giren sporcular madalya aldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 16 okuldan 50 öğrenci mücadele etti.

Turnuvada klasik yay minik erkekler kategorisinde İbrahim Halil Özbek, küçük erkeklerde Muhammed Mustafa Akıllı, küçük kızlarda Elif Hevi Baziki birincilik elde etti.

Klasik yay yıldız erkeklerde ise Mehmet Efe Ertörer, yıldız kızlarda Reyyan Çelik, genç erkeklerde Taha Belke ve genç kızlarda Fatime Firdevs Alagöz il birincisi oldu.

Makaralı yay genç erkekler kategorisinde de Muhammed Etgü, genç kızlarda ise Sena Demirel turnuvayı birincilikle tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
