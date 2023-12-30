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Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Fidan Dağıtımı - Son Dakika
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Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Fidan Dağıtımı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla bir AVM'nin önünde 2024 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe büyük bir ilgi ve alaka gösteren vatandaşlar, ağaca olan sevgilerini fidanları sahiplenerek gösterdi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü\'nden Vatandaşlara Fidan Dağıtımı
30.12.2023 - 09:49,
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Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kentte yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından bir AVM'nin önünde, 2024 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılbaşında fidan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bir AVM'de 2024 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Etkinliğe büyük bir ilgi ve alakanın olduğu gözlemlendi. Vatandaşlarımız ağaca olan sevgisini fidanları sahiplenerek gösterdi."

Kaynak: AA
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